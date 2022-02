Thomas Raggi, perché il suo soprannome è Er Cobra?

Thomas Raggi è il talentuoso chitarrista dei Maneskin ma per quale motivo gli altri membri della band si riferiscono a lui utilizzando il soprannome 'Er Cobra'?

Thomas Raggi, il chitarrista dei Måneskin, è diventato molto famoso negli ultimi anni principalmente grazie alla vittoria dell'Eurovision Song contest, e oggi in molti online si chiedono che cosa si nasconda dietro a "Er Cobra", il soprannome del musicista italiano che ha recentemente aperto un concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

Raggi possiede un pirahna come animale domestico ma, nonostante questo, il suo soprannome non ha niente a che fare con questo animale: secondo quanto rivelato in svariate interviste dalla stessa band, gli altri membri del gruppo chiamano Thomas "Er Cobra".

Per quanto riguarda il suo peculiare e curioso soprannome Victoria De Angelis, l'amata bassista del gruppo, ha raccontato che il motivo di questo nomignolo, che ha stuzzicato la fantasia di milioni di fan, "è esattamente quello che ognuno di noi sta maliziosamente immaginando in questo preciso momento."

Thomas e i Maneskin sono attualmente impegnati nella registrazione dell'Album Teatro D'Ira Volume II, la cui uscita è prevista per la fine del 2021, e di recente abbiamo anche appreso che la band parteciperà al Coachella Festival a Indio, in California, dal 17 al 24 aprile.