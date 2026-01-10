Thomas Kent 'T.K.' Carter, interprete di Nauls nel film La Cosa, è morto a 69 anni

L'attore, che aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a 12 anni, è stato trovato privo di vita nella sua casa in California durante la giornata di venerdì 9 gennaio.

Thomas Kent 'T.K.' Carter, conosciuto per i suoi ruoli nel film La Cosa e in Punky Brewster, è morto all'età di 69 anni.

L'attore è stato ritrovato privo di vita nella giornata di venerdì 9 gennaio nella sua casa a Duarte, California.

La carriera di Carter

Attualmente, come rivelato dal sito Deadline, non è stata rivelata la causa della morte.

Thomas Kent Carter era nato il 18 dicembre 1956 a New York ed era cresciuto nell'area di Los Angeles, dove aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come comico, a soli 12 anni, salendo sul palco di location molto conosciute come il Comedy Store.

L'attore aveva recitato nel film La cosa, diretto da John Carpenter, con il ruolo dello chef Nauls. La sua popolarità, a livello internazionale, era poi aumentata grazie alla parte di Mike Fulton nelle prime due stagioni di Punky Brewster.

Tra gli show televisivi in cui ha recitato ci sono molti titoli famosi, tra cui Good Times, Una famiglia americana, I Jefferson, Just Our Luck, 227, Good Morning, Miss Bliss (Saved by the Bell: The Junior High Years), Otto sotto un tetto, The Sinbad Show, Moesha, The Steve Harvey Show, La Tata e Dave. In carriera, Thomas ha dato voce anche a personaggi di serie animate come The Transformers e Jem & The Holograms.

Tra i film in cui ha recitato ci sono poi Seems Like Old Times (1980), I guerrieri della palude silenziosa (1981), Doctor Detroit (1983), Ski Patrol (1990), Space Jam (1996) e Martin il marziano (1999).