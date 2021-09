This Is The Night: il trailer del film con Frank Grillo e Naomi Watts

This Is The Night è il film diretto da James DeMonaco di cui online è stato condiviso il trailer ufficiale, nel cast anche Frank Grillo e Naomi Watts.

This Is The Night è il nuovo film diretto da James DeMonaco di cui online è stato condiviso il trailer ufficiale, in attesa dell'arrivo nelle sale americane previsto a partire dal 17 settembre,

Nel video si introduce il teenager italoamericano che, insieme a due amici, si ispira al coraggio e alla tenacia del suo eroe Rocky Balboa, trovando così il coraggio di provare a conquistare la ragazza dei suoi sogni.

Il film This Is the Night è un progetto descritto come una lettera d'amore nei confronti del cinema ed è stato scritto e diretto da James DeMonaco, già autore del franchise di The Purge per Blumhouse.

I protagonisti del progetto sono Frank Grillo, Naomi Watts, Bobby Cannavale, Lucius Hoyos, Jonah Hauer-King, River Alexander, Chase Vacnin, e Madelyn Cline.

La storia è ambientata nel 1982, nelle settimane che precedono l'uscita nelle sale di Rocky III. Una famiglia italoamericana deve confrontarsi con le sfide più grandi come accade al loro eroe sul grande schermo. Alla fine i protagonisti si rendono conto che c'è solo un modo per vivere: come se non ci fosse un domani.