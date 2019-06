Them That Follow: il trailer del film con il premio Oscar Olivia Colman

Them That Follow è il nuovo film interpretato dal premio Oscar Olivia Colman, ecco il trailer del thriller!

Them That Follow, di cui è stato condiviso il primo trailer, è il nuovo film che vede protagonista il premio Oscar Olivia Colman.

Il progetto è stato presentato in anteprima a gennaio al Sundance Film Festival e arriverà nei cinema americani a partire dal 2 agosto.

Il trailer del film Them That Follow si apre con la protagonista Mara che ammira un serpente, per poi dare spazio a qualche momento della quotidianità della comunità in cui vive la giovane che sta per sposarsi. La situazione semba però prendere una piega drammatica nel mondo dei fanatici religiosi al centro della storia.

Il lungometraggio scritto e diretto da Britt Poulton e Dan Madison Savage è infatti ambientato in Appalachia, dove il Pastore Lemuel Childs guida una comunità che vive isolata dal resto del mondo. L'oscura setta di pentecostali utilizzano dei serpenti velenosi per dimostrare le proprie intenzioni a Dio. Mara, la figlia devota del religioso, si sta preparando per il giorno del matrimonio e viene tenuta d'occhio da Hope Slaughter, ma un pericoloso segreto viene portato alla luce e la ragazza è costratta a confrontarsi con la tradizione mortale della chiesa fondata dal padre.

Ecco il trailer:

Nel cast del thriller ci sono Olivia Colman, reduce dai premi ottenuti con La Favorita, e Alice Englert nei ruoli di Hope e Mara, e tra gli interpreti ci sono poi Kaitlyn Dever, Jim Gaffigan, Thomas Mann, Walton Goggins e Lewis Pullman.