Thelma The Unicorn: Netflix annuncia il film animato diretto da Jared Hess

Thelma The Unicorn, il famoso libro per ragazzi, diventa un film animato destinato a Netflix e diretto da Jared Hess, già autore di Napoleon Dynamite.

Thelma The Unicorn, l'amato libro per ragazzi scritto da Aaron Blabey diventerà un film animato, che proporrà dei numeri musicali, destinato a tutta la famiglia e prodotto da Netflix.

Il progetto porterà quindi sullo schermo la simpatica ed emozionante storia del pony rosa che sogna di diventare un unicorno, diventando poi immediatamente una star internazionale, ma facendo i conti con le conseguenze della sua scelta.

Il film di Thelma The Unicorn proporrà, come hanno anticipato i produttori, il suo messaggio all'insegna dell'amare se stessi come si è, accettando anche i propri difetti. A occuparsi dell'adattamento e della regia del film saranno Jared e Jarusha Hess, già autori di Napoleon Dynamite e Super Nacho.

I due filmmaker hanno dichiarato: "Siamo enormi fan dell'opera di Aaron. Gli adorabili perdenti presenti nei suoi libri sono particolarmente adatti a noi. Si tratta di un sogno che diventa realtà poter collaborare con lui e con Netflix per realizzare un film animato tratto da Thelma the Unicorn".

La simpatica storia dell'unicorno Thelma ha venduto oltre 1.6 milioni di copie in tutto il mondo ed è stata distribita in 14 nazioni diverse.

Recensione Napoleon Dynamite (2004)