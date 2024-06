Thelma: ecco perché il regista del film ha dovuto chiedere il permesso a Tom Cruise per una scena

Anche se stai girando una action comedy con June Squibb protagonista, si doveva passare per forza da Tom Cruise

Nell'ultimo fine settimana, è uscita nelle sale americane l'action comedy intitolata Thelma, che vede June Squibb nel ruolo di protagonista. Tuttavia, per una sequenze in particolare, il regista ha dovuto chiedere il permesso a Tom Cruise.

Thelma è ispirato all'esperienza reale del regista Josh Margolin, che ha visto la propria nonna essere truffata. Il film è stato descritto come "un'intelligente rivisitazione di film come Mission: Impossible", e si è scoperto che la produzione stessa ha ottenuto il permesso di Tom Cruise per usare spezzoni del primo film cult del franchise.

"È successo durante la produzione", ha spiegato Margolin all'Hollywood Reporter quando gli è stato chiesto se avessero ottenuto il permesso di Cruise per utilizzare le sequenze nel film. "Abbiamo girato due versioni di quelle scene, una con Tom su [televisori e giornali] e una con una specie di scatola verde sostituibile. È stato sorprendentemente accomodante".

Tom Cruise in una celebre sequenza di Mission: Impossible

"Nicky Weinstock, produttore del film, lavorava nella sua stessa agenzia e aveva alcuni amici in comune. Abbiamo finito per inviargli la scena della sceneggiatura per dargli un po' di contesto e poi una clip della lettura del tavolo. Abbiamo ottenuto il suo consenso e poi siamo andati alla Paramount, cosa che credo abbia reso le cose molto più facili".

Di cosa parla il film con June Squibb?

Thelma Post è un'esuberante nonna di 93 anni che viene raggirata da un truffatore telefonico che finge di essere suo nipote (Hechinger) e parte per un'insidiosa ricerca attraverso Los Angeles, accompagnata da un amico (Roundtree) e dal suo scooter a motore, per reclamare ciò che le è stato sottratto.

Nel primo ruolo da protagonista della sua carriera settantennale, la 94enne Squibb interpreta la volitiva Thelma con grinta e determinazione, dimostrando di essere più che in grado di occuparsi dei suoi affari, nonostante ciò che la figlia Gail (Posey), il genero Alan (Gregg) o il nipote Danny potrebbero credere.

Mission: Impossible 8 sarà "diverso" dai precedenti capitoli: "Il pubblico ne sarà scioccato"

Il film è ispirato alla vera vicenda che ha visto protagonista la nonna del regista, di 103 anni, che è stata vittima di una truffa telefonica. Margolin si è dunque chiesto, "se fosse stata la protagonista di un film d'azione, cosa avrebbe fatto?" e Thelma è stata la risposta.