The Young King: Michael Shannon, Barbie Ferreira e Kiersey Clemons nel progetto di Larin Sullivan

Michael Shannon, Kiersey Clemons e Barbie Ferreira sono stati confermati ufficialmente nel cast di The Young King, film che segna l'esordio alla regia di Larin Sullivan (che ha scritto anche la sua sceneggiatura), con Kim Bailey, Isabel Marden di Corporate Witchcraft, e Clemons alla produzione.

The Young King è ambientato nella Las Vegas degli anni '90 e trova in Justin Tranter il suo produttore musicale esecutivo, creando la musica originale del film. Al centro della sua trama abbiamo il personaggio di Jules (Kiersey Clemons), un'aspirante drag king che va a Las Vegas per entrare in contatto con il padre distante Mick (Michael Shannon) e per fare il suo debutto nella più grande rivista americana di genere. In tutto questo Mick, un leggendario giocatore d'azzardo e clown nelle feste per bambini part-time, è tutt'altro che entusiasta di vedere sua figlia Jules così mascolina. Durante un indimenticabile fine settimana i mondi di Jules e Mick si scontreranno inevitabilmente.

Al momento la Mister Smith Entertainment sta aprendo alle vendite internazionali del progetto, per poi presentare il tutto agli acquirenti al prossimo American Film Market, con WME Independent che gestirà i diritti del Nord America. Parlando delle tematiche su cui si basa The Young King David Garrett, CEO di Mister Smith Entertainment, ha dichiarato: "Siamo lieti di presentare il nuovo lavoro di Larin su una classica storia di Las Vegas, facendo luce sulla scena dei drag king, che raramente, se non mai, è stata esplorata sul grande schermo. Guidata dal nostro cast stellare, questa è una storia padre-figlia incredibilmente emozionante che conquisterà acquirenti e pubblico".