The Woman With Red Hair: il teaser del primo film realizzato con l'Intelligenza Artificiale da Staircase

La nuova casa di produzione Staircase Studios AI punta a realizzare 30-40 film nei prossimi anni e ha svelato il trailer di The Woman With Red Hair.

Staircase Studios AI, nuova casa di produzione di Pouya Shahbazian che aveva già fatto parte del team che ha portato nelle sale la saga di Divergent, ha annunciato la produzione di film con un budget inferiore ai 500.000 dollari realizzati sfruttando l'Intelligenza Artificiale.

L'obiettivo è di produrre circa 30 titoli nei prossimi tre-quattro anni e ha diffuso il teaser del primo progetto realizzato.

Il primo progetto realizzato con l'IA

Il film si intitola The Woman With Red Hair ed è stato diretto da Brett Stuart, mentre la sceneggiatura è firmata da Michael Schatz.

I personaggi sono stati creati da Teddy Newton, in passato dipendente di Pixar e coinvolto anche nella realizzazione del film Gli incredibili, mentre l'animatore Alfred Gimeno (Kung Fu Panda) ha firmato altri elementi e il design.

Al centro della trama c'è una giovane che si unisce alla Resistenza durante la seconda Guerra Mondiale. Tra gli attori che hanno dato voce ai personaggi ci sono inoltre Maya-Nika Bewley, Leander Vyvey, Angus Castle-Doughty e Geoffrey Breton.

Ecco il trailer del film che svela anche il dietro le quinte del primo progetto dello studio, mostrando come si è lavorato nella creazione dei personaggi e usato le interpretazioni degli attori coinvolti.

L'obiettivo del nuovo studio

Shahbazian, in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, ha spiegato che l'Intelligenza Artificiale verrà usata in modo etico per dare spazio alle storie ingiustamente ignorate e non usate nel mondo del cinema e della televisione, realizzando opere di 'fantastici autori e registi' che stanno attendendo da troppo tempo di essere prodotte.

Il secondo film che verrà realizzato da Staircase sarà Every Living Creature, un thriller diretto da Bernie Su (Artificial) e scritto da J.R. Arellano (Flicka 2).

Lo studio si occuperà anche della realizzazione di progetti televisivi e videogame e i primi titoli verranno rivelati prossimamente.