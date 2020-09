The Wolf of Snow Hollow: il trailer dell'ultimo film di Robert Forster

Robert Forster è uno dei protagonisti del film The Wolf of Snow Hollow, di cui sono stati diffusi il trailer e il poster ufficiali.

The Wolf of Snow Hollow, di cui sono stati diffusi il trailer e il poster, è stato l'ultimo film interpretato da Robert Forster.

Nel video si vede quello che accade quando in una cittadina di provincia iniziano ad avvenire degli strani omicidi durante le notti di la luna piena, situazione che porta molte persone alla convinzione che esistano dei licantropi.

Jim Cummings si è occupato della regia e della sceneggiatura del film The Wolf of Snow Hollow, oltre a interpretare uno sceriffo che deve fare i conti con un matrimonio fallito, una figlia ribelle e un dipartimento poco motivato. L'uomo deve occuparsi di alcuni brutali omicidi avvenuti durante la luna piena, venendo totalmente assorbito dalla ricerca del serial killer, faticando a ricordarsi che non esistono creature sovrannaturali.

Nel cast, oltre a Robert Forster, ci sono anche Riki Lindhome, Jimmy Tatro e Chloe East. Nella colonna sonora del trailer, e del film, c'è la nuova canzone Little Red Riding Hood arrangiata da Ben Lovett e cantata da Valen.

Il film debutterà in streaming e in alcune sale cinematografiche americane il 9 ottobre.