The Wife - Vivere nell'ombra: stasera su Rai3 il film con Glenn Close e Jonathan Pryce

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda The Wife - Vivere nell'ombra, il film con cui Glenn Close, qui al fianco di Jonathan Pryce, ha vinto un Golden Globe.

Stasera su Rai3, alle 21:20, appuntamento con The Wife - Vivere nell'ombra, il film diretto nel 2017 da Björn Runge, scritto da Jane Anderson a partire dal romanzo The Wife di Meg Wolitzer.

The Wife - Vivere nell'ombra: Glenn Close e Jonathan Pryce in un'immagine del film

Ambientato nei primi anni '90, The Wife - Vivere nell'ombra racconta la storia di Joan Castleman (Glenn Close), moglie del più grande scrittore degli ultimi tempi che, ormai ultrasettantenne, ha vinto il premio Nobel per la letteratura, grazie al suo particolare e rivoluzionario stile di scrittura. Mentre si prepara ad accompagnare il marito a Stoccolma per la premiazione, insieme al figlio David, Joan ripensa agli anni passati al fianco del marito Joe (Jonathan Pryce), al segreto su cui si è basato il suo successo, ai quarant'anni di matrimonio insieme e al sacrificio che ha fatto per fargli raggiungere la fama.

Nel 2019 il film è stato candidato ai Premi Oscar grazie all'interpretazione di Glenn Close, che ha ricevuto il Golden Globe come Migliore attrice in un film drammatico.