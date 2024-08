The White Lotus, Aubrey Plaza non è ancora riuscita a vedere la seconda stagione: il motivo è assurdo

Aubrey Plaza è una delle star della seconda stagione di The White Lotus, uscita in streaming nel 2022. Negli episodi ambientati in Sicilia, l'attrice interpreta Harper Spiller, un'avvocatessa in vacanza in Italia insieme al marito.

Nonostante siano passati due anni dalla distribuzione degli episodi, Aubrey Plaza non è ancora riuscita a guardarli per un motivo particolarmente bizzarro. La star di Legion e Parks and Recreation ne ha parlato nel corso di un'intervista al Wall Street Journal.

Questione di password

Il problema risiederebbe nella difficoltà incontrata da Plaza nell'entrare nel proprio account streaming di HBO Max:"Non l'ho ancora vista ma lo farò. Ad essere onesti, ho avuto problemi ad aprire il mio account HBO Max quando ho cercato di guardarla la prima volta. Non riuscivo a capire la password e di solito mi arrendo quando non riesco a ricordarle. Semplicemente non riesco a gestire cose del genere".

Aubrey Plaza nell'episodio finale di The White Lotus 2

L'attrice preferisce avvalersi dei supporti fisici rispetto allo streaming:"Mi piacerebbe un DVD ma non mandano più i cofanetti DVD. Ogni volta lo chiedo". Un'avversione che ha radici lontane, perché già in passato ne aveva parlato in un'intervista:"Stavo cercando di guardare la stagione 20 di Top Chef e non riuscivo a capire come diavolo ottenere Hulu + Live. Ho rinunciato! Semplicemente, non ce la faccio. Quello che mi piace fare è andare su iTunes e comprare film vecchi. Oppure compro l'intera serie de I Soprano e poi mio marito [Jeff Baena] mi ricorda che potrei guardarla letteralmente gratis su HBO Max".

Aubrey Plaza è stata nominata agli Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per la sua interpretazione di Harper Spiller nella seconda stagione della serie antologica con Jennifer Coolidge, Theo James e Michael Imperioli. Interpretazione che Plaza sinora non ha mai visto a causa di una password dimenticata.

Di recente, Aubrey Plaza ha recitato in Megalopolis di Francis Ford Coppola.