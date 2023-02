The White Lotus 2: una scena tagliata doveva mostrare il ritorno di due personaggi

Sembra che due personaggi della prima stagione di The White Lotus avrebbero dovuto fare ritorno anche in una scena della seconda stagione.

In un'intervista con l'Hollywood Reporter, Lukas Gage ha rivelato infatti di aver ripreso il ruolo di Dillon, l'impiegato dell'Hawaiian White Lotus, in una scena che poi è stata tagliata dalla seconda stagione. A quanto pare, l'attore ha girato la sua scena con Fred Hechinger, che nella precedente stagione aveva interpretato Quinn Mossbacher.

"Fred [Hechinger] e io abbiamo girato una scena per la seconda stagione", ha rivelato Gage. "Quando Jennifer [il personaggio di Coolidge] è con il gruppo di gay a Palermo, inizialmente apre una porta della villa e qui doveva esserci un'inquadratura di me mentre mi sto drogando e che poi si rivela essere un'illusione. È stata tagliata perché non funzionava, ma non mi importava perché ho avuto in cambio un viaggio gratis al Four Seasons. E ora, per la terza stagione, sto letteralmente scrivendo a Mike [White] ogni giorno: 'Ehi, ricordati di me!'.

Attualmente, HBO non ha ancora ufficialmente rinnovato The White Lotus per una terza stagione.