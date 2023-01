The White Lotus, Nicole e Abby sono sorelle? Connie Britton commenta la teoria dei fan!

In molti hanno riconosciuto la voce di Laura Dern nella Stagione 2 di The White Lotus, così sono arrivate svariate teorie in merito.

Proprio Connie Britton ha commentato una teoria che sosterrebbe che il suo personaggio e quello di Laura Dern siano in realtà sorelle, magari una connessione che verrà approfondita nel corso di una probabile Stagione 3.

"Oooh, questa non l'avevo mai sentita prima", ha detto Britton a Variety durante il press tour invernale della Television Critics Association, dove stava promuovendo il suo prossimo show per Apple TV+, Dear Apple. Ma non è da escludere: se le chiedessero di tornare a The White Lotus, Britton ha fatto notare che direbbe di sì al volo grazie al rapporto che ha con il creatore, scrittore e regista della serie Mike White.

"Certo che tornerei", ha detto. "Mike è una persona che ammiravo da tempo nella mia carriera, e ho avuto la fortuna di lavorare con lui in 'Beatrice at Dinner', che ha scritto. Penso che sia un genio, ma anche un genio gentile. Ho amato collaborare con lui e gli dirò di sì fino alla fine dei tempi".

Nella Stagione 2 di The White Lotus, Laura Dern non è mai apparsa, ma ha dato voce ad Abby, la moglie separata di Dom (Michael Imperioli) con cui si sente qualche volta all'altro capo del telefono. Britton, invece, ha interpretato Nicole Mossbacher nella Stagione 1.