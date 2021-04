The Walking Dead: il figlio di Jeffrey Dean Morgan debutta nella serie (FOTO)

A quanto pare è proprio vero: ogni scarrafone è bello a mamma sua. Ma anche i papà non scherzano! Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Jeffrey Dean Morgan ha condiviso la foto del debutto del figlio Gus nella stagione finale di The Walking Dead proprio una settimana dopo che Vin Diesel ha ufficializzato il debutto di suo figlio Vincent Sinclair in Fast & Furious 9.

Emozionato a causa del debutto di suo figlio Gus nell'ultima stagione di The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan ha condiviso una foto che lo ritrae e ha scritto: "Mio figlio. Soltanto uno sguardo... Da papà, devo dire che fatico a ricordare un momento in cui sono stato più orgoglioso di lui! Non vedo l'ora che tutti voi possiate vederlo in azione!". La fotografia postata dall'attore è in bianco e nero e mostra una parte del volto di suo figlio Gus, truccato come se recasse ferite e cicatrici al volto.

Jeffrey Dean Morgan aveva annunciato la partecipazione del figlio Gus alla stagione finale di The Walking Dead pochi giorni fa in occasione di un'intervista con Conan O'Brien: "Reciterà domani. Siamo molto emozionati. Lui interpreterà un bambino zombie e si tratta di qualcosa di veramente speciale per noi. Siamo davvero emozionati! Girare una serie sugli zombie è stato incredibile, visto il contesto in cui ci ritroviamo e i ripetuti tamponi a cui siamo sottoposti per capire se siamo stati contagiati o meno".

Realizzare i nuovi episodi della serie si è trasformato in un affare di famiglia per Dean Morgan, dal momento che sua moglie, Hilarie Burton, interpreterà la compagna del suo Negan. L'undicesima stagione di The Walking Dead andrà in onda a partire dal 22 agosto su AMC e comprenderà un cast che può vantare i nomi di Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton e Cooper Andrews.