The Voice Senior torna da stasera su Rai1 in replica

The Voice Senior, dopo il grande successo riscosso in autunno, torna da stasera su Rai1, alle 21:25, in replica. Il talent show dedicato agli over 60 è riuscito a dar nuova vita a un format che in Italia non ha mai goduto di grande popolarità (nonostante in giuria abbia vantato personaggi del calibro di Raffaella Carrà, Morgan, Piero Pelù), e ha così ottenuto il rinnovo per un'altra stagione, che dovrebbe andare in onda nelle ultime settimane del 2021.

A condurre Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Al Bano e la figlia Jasmine che rappresentano il team Carrisi, e Clementino. Le prime tre puntate sono dedicate alle Blind Auditions, le "audizioni al buio" che sono la cifra del programma: i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. La semifinale è riservata solo a 24 concorrenti, 6 per team, mentre solo in 2 per team accederanno alla finale.

The Voice Senior è prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo e in onda in ben 62 Paesi.