The Voice Senior 2021: stasera su Rai1 la seconda puntata di blind auditions

Una nuova sessione di blind auditions, le tradizionali "audizioni al buio", nella seconda puntata di The Voice Senior 2021, il talent show condotto da Antonella Clerici, in onda stasera su Rai1 alle 21:25.

Obiettivo degli aspiranti concorrenti, ancora una volta, quello di conquistare almeno uno dei giudici - tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino - attraverso l'unico strumento che hanno a disposizione: la voce. Ad accogliere i cantanti ci saranno i quattro coach girati di spalle: solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, la scelta passerà al concorrente che deciderà a chi affidare il proprio percorso.

Nella prima puntata Orietta Berti si è aggiudicata Maria Gatti, Rosa Gianocchiaro e Rossella Boni, Loredana Berté ha scelto Carlo Andreoli e Walter Sterbini, mentre Gigi D'Alessio ha ottenuto Ida Lertora, il duo Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati ed Eddie Oliva. Infine, Clementino ha portato nel suo team Russel Russel e Vittorio Bonetti. Chi saranno i prossimi a entrare a far parte delle squadre dei coach?

"The Voice Senior" prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini, con la regia è Sergio Colabona, è disponile on demand su RaiPlay e visibile all'estero su Rai Italia.