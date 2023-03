The Voice Kids con Antonella Clerici, stasera la finale su Rai 1: anticipazioni ed ospiti

Grande attesa per la finale di The Voice Kids, il talent show dedicato ai bambini in onda stasera su Rai 1: anticipazioni ed ospiti

Stasera 11 marzo su Rai 1 va on onda la finale di The Voice Kids, la versione junior del talent show condotto da Antonella Clerici. Il programma premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Ecco gli ospiti della serata, i bambini arrivati al traguardo finale e i loro coach

Grande attesa per la finale del programma del sabato sera di Antonella Clerici. La puntata promette forti emozioni anche per la giuria di coach formata da Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri che sul palco vedranno esibirsi i bambini che hanno allenato per tutta la settimana.

Il superospite di stasera è Mr.Rain, terzo classificato all'ultimo Festival di Sanremo, che si esibirà in apertura del programma accompagnato dai dodici giovani concorrenti rimasti in gara.

Per la finale, i "coach" avranno a disposizione una squadra composta da tre concorrenti ciascuno.

Loredana Bertè

Mia Arnone (7 anni, da Castrofilippo, Agrigento)

Fedora Copparosa (12 anni, da Corbetta, Milano)

Melissa Agliottone (12 anni, da Sant'Elpidio al Mare, Fermo).

Gigi D'Alessio

Ilary Alaimo (14 anni, da Montedoro, Caltanissetta)

Andrea Galiano (12 anni, da Coccaglio, Brescia)

Marta Maria La Rosa (12 anni, da Cosimo, Ragusa)

Clementino

Ranya Moufidi (12 anni, da Ciserano, Bergamo)

Rosario Caci (9 anni, da Gela)

Zinnedine Fatnassi (12 anni, da Milano)

Ricchi e Poveri

Ginevra Dabalà (11 anni, da Loreggia, Padova)

Vincenzo Alighieri (13 anni, da Oria, Brindisi

Lorena Fernandez (12 anni, da Portico di Caserta).

Al termine delle dodici esibizioni ciascun "coach" sceglierà quale concorrente far cantare ancora e, dopo questo ultimo giro di esibizioni, sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore di The Voice Kids.