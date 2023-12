The Voice Kids 2: vince Simone Grande della squadra di Clementino

La seconda edizione di The Voice Kids si è conclusa con la meritata vittoria di Simone Grande, il giovane concorrente della squadra di Clementino succede a Melissa Agliottone, la vincitrice della prima edizione del talent show condotto da Antonella Clerici. Simone nella super finale ha cantato Adagio di Lara Fabian

Le Esibizioni della Finale di The Voice Kids 2

L'ultima puntata è iniziata con i dodici finalisti che si sono esibiti tutti insieme sulle note di All I Want for Christmas Is You, il brano natalizio di Mariah Carey del 1994.

Subito dopo è cominciata la finale con le esibizioni dei dodici concorrenti che avevano superato la semifinale, tre per ogni team.

Team Gigi D'Alessio

Lucia Sollazzo

Luigi Vitagliano

Angelica Stuppia

Team Loredana Bertè

Desireé Malizia

Valentina Giamboi

Yari Verdesca

Team Arisa

Alice Alfonso

Emma Buscaglia

Amelie Rizzi

Team Clementino

Rita Longordo

Simone Grande

Alexander Racioppi

I Super Finalisti

Al termine di questa fase ogni coach ha deciso un rappresentante della sua squadra da portare in finale. Gigi D'Alessio ha presentato Lulù Sollazzo. Loredana Berté ha indicato Desirée Malizia. Arisa ha scelto Emma Buscaglia, mentre Clementino ha fatto rappresentare la sua squadra da Simone Grande.

I cavalli di battaglia

Ogni super finalista si è esibito sulle note del suo cavallo di battaglia. Lucia ha scelto Hello di Adele. Emma ha cantato Vorrei che fosse amore di Mina. Desireè si è esibita con Right to Be Wrong della cantante inglese Joss Stone. Infine Clementino ha deciso che Simone cantasse sul palco del talent show Adagio di Lara Fabian.

La Vittoria di Simone Grande

Al termine il pubblico in studio ha votato e Antonella Clerici ha letto il nome del primo classificato: Simone Grande è il vincitore della seconda edizione di The Voice Kids.

Le parole del vincitore dopo la premiazione: "Ero molto emozionato, già prima che cantassimo con il coro, poi quando ho cantato e Clementino ha detto che andavo io in super finale ero molto emozionato. Questa vincita la dedico a tutte le persone a cui voglio bene, alla mia famiglia, sono molto felice".