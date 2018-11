The Vanishing: il trailer del thriller con Gerard Butler

The Vanishing, il nuovo film con protagonista Gerard Butler, arriverà nei cinema americani e sul circuito di video on demand il 4 gennaio e online è stato condiviso il primo trailer ufficiale.

Il lungometraggio si ispira a fatti realmente accaduti avvenuti su un'isola chiamata Flannan e nel cast ci sono anche Peter Mullan e Connor Swindells.

Al centro della storia ci sono tre guardiani di un faro che arrivano per lavorare sulla remota isola scozzese, compiendo un'inaspettata scoperta: una barca a remi andata alla deriva con a bordo una grande quantità d'oro. I tre uomini prendono quindi una scelta che cambierà per sempre le loro vite, rimanendo coinvolti in una rete di avarizia, paranoia e omicidi.

La sceneggiatura è stata firmata da Joe Bone e Celyn Jones, mentre la regia è stata affidata a Kristoffer Nyholm. La produzione, invece, è stata affidata ad Andy Evans, Ade Shannon e Sean Marley per la Mad as Birds Films, Butler e Alan Siegel per conto di G-BASE Jason Seagraves e Maurice Fadida.

Ecco il trailer: