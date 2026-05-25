The Unknown su Rai 2: prova in mongolfiera e tensione alle stelle tra i team

Nella nuova puntata di The Unknown su Rai 2 i concorrenti affrontano una prova estrema in mongolfiera tra paura e strategia. Le squadre si sfidano in un clima di tensione crescente e scelte decisive.

Questa sera lunedì 25 maggio, alle 21.20 su Rai 2, torna The Unknown - Fino all'ultimo bivio, entra nella fase più adrenalinica con una prova spettacolare in mongolfiera che mette a dura prova nervi, strategie e alleanze tra i concorrenti. Alla conduzione dell'adventure game l'inedita coppia composta da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, protagonisti di una puntata che promette colpi di scena e nuovi ribaltamenti.

Come funziona The Unknown - Fino all'ultimo bivio

Nel corso del programma i concorrenti si troveranno davanti a scelte decisive, veri e propri bivi fisici e strategici: affidarsi alla strada conosciuta, con le sue certezze, oppure rischiare tutto scegliendo l'ignoto, che può nascondere vantaggi straordinari o ostacoli impossibili da superare.

Ogni tappa culmina alla Casa Madre, il traguardo simbolo del gioco. Qui, la squadra che arriva per prima conquista vantaggi strategici e la possibilità di incrementare il montepremi finale. Per il team sconfitto, invece, il percorso si interrompe con l'eliminazione di uno dei suoi membri, fino ad arrivare alla finalissima, dove la sfida diventa individuale e senza appello.

Squadra Blu in vantaggio: ecco chi sono i concorrenti ancora in gara

La competizione entra nel vivo dopo la fusione parziale dei team. La Squadra Blu continua a dominare il gioco, mantenendo il vantaggio numerico e strategico. Nel team restano: Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e i nuovi ingressi Laura Pranzetti Lombardini e Christian Calenda.

Situazione decisamente più complicata per la Squadra Arancione, rimasta con soli quattro concorrenti dopo l'uscita di Gabriele Pagliarani. A difendere il team ci saranno Noemi Cassaro, Ivan Zucco, Emanuela Folliero e Alessandro Matri.

Prove spettacolari tra zip line, acqua e strategie decisive

La nuova tappa del reality porterà i concorrenti ad affrontare prove sempre più estreme e spettacolari. Zip line mozzafiato, percorsi sull'acqua, enigmi e corse contro il tempo saranno al centro della gara, con ogni bivio destinato a cambiare il destino delle squadre.

Le scelte strategiche influenzeranno non solo il montepremi finale, ma anche la composizione dei team, aumentando inevitabilmente tensioni e discussioni interne. I concorrenti dovranno decidere rapidamente chi sacrificare e quali rischi correre per restare in gara.

Mongolfiere e Casa Madre: il finale promette un colpo di scena

Uno dei momenti più attesi della puntata sarà la corsa verso l'ultima Casa Madre, ambientata tra scenari spettacolari e nuove prove ad alta tensione. Non mancheranno momenti di forte adrenalina, con una scelta rischiosa legata alla valigetta del montepremi che potrebbe cambiare tutto. Il finale della serata porterà a una vittoria sorprendente e a una nuova eliminazione destinata a stravolgere ancora gli equilibri del gioco, preparando il pubblico a una fase ancora più intensa del reality.