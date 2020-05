The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2, stasera su Italia 1 il capitolo finale

Stasera su Italia 1 alle 21:30 arrivano a conclusione le avventure vampiresche con The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2, capitolo finale di tutta la serie cinematografica che ha per protagonisti due giovanissimi Kristen Stewart e Robert Pattinson.

Bella si sveglia trasformata, è madre e finalmente è un vampiro. Mentre il marito Edward ne ammira la bellezza, la velocità e l'eccezionale autocontrollo, lei non si è mai sentita più viva; inoltre, il destino del suo migliore amico Jacob Black si è intrecciato con quello della loro straordinaria figlia, Renesmee. L'arrivo di una creatura tanto rara cementa la famiglia allargata, ma riaccenderà presto forze oscure che minacciano di distruggerli tutti.

Film criticatissimo, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 è anche diventato un caso nella storia dei Razzie Awards, i premi per i film più brutti della stagione cinematografica. Nel 2013 ha ricevuto 11 nomination, risultando non solo il film più nominato dell'anno ma anche il quarto film nella storia del premio a ricevere più candidature di quanto siano le nomination. Riuscirà a portarsi a casa ben 7 statuette, compresa quella di Kristen Stewart come peggiore attrice protagonista.