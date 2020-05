The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1, stasera su Italia 1 il penultimo film della saga

Stasera su Italia 1 alle 21:30 continuano le avventure vampiresche con The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1, prima metà del capitolo conclusivo di tutta la saga e penultimo film della serie cinematografica che ha per protagonisti due giovanissimi Kristen Stewart e Robert Pattinson.

All'inizio di The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 Bella e Edward si sposano, e partono per l'isola Esme, situata nella costa brasiliana: nonostante i tentativi per resistere alle tentazioni della carne, la perfetta luna di miele si conclude con una gravidanza inaspettata. Quando Bella decide di continuare a portare in grembo la bambina che cresce velocemente dentro il suo corpo sempre più emaciato, i suoi cari sono in dubbio sulla duplice natura umana e vampira della nascitura. Jacob e Sam, i capibranco dei licantropi, sono in disaccordo sul come proteggere gli abitanti di Forks e i loro simili dalla possibile minaccia e, dopo una violenta lite, il branco subirà una brutale scissione. Dal momento che Bella è determinata nel voler restare umana fino alla nascita della bambina, Edward, temendo per la sua sicurezza, si allea con Jacob.