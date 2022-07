The Swimmers: il film sulla storia vera delle sorelle Mardini aprirà Toronto 2022

Sarà The Swimmers di Sally El Hosaini il film di apertura di Toronto 2022, il festival cinematografico internazionale che prenderà il via l'8 settembre.

Il progetto, ispirato a una storia vera, sarà poi distribuito da Netflix.

In The Swimmers si racconta la storia di due sorelle che fuggono dalla Siria e riescono a partecipare ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016.

Cameron Bailey, CEO del Toronto International Film Festival, ha dichiarato: "Mi sono profondamente emozionato con la storia di queste due sorelle e ho amato la narrazione. The Swimmers è stata il miglior tipo di sorpresa quando abbiamo visto il film questa estate: è un viaggio eccitante ed epico e l'arrivo di un'importante filmmaker. Sono elettrizzato che gli spettatori a Toronto saranno i primi a scoprire il notevole film di Sally El Hosaini e che nella serata di apertura di questa edizione potremo onorare tutte le persone che rischiano tutto pur di ottenere una vita migliore e al sicuro".

El Hosaini ha aggiunto: "Sono in estasi. Che onore e privilegio aprire il TIFF con la storia vera delle sorelle Mardini, così in grado di ispirare. Una città multiculturale e diversa come Toronto è il luogo perfetto per il debutto del nostro film che eleva la visibilità e la voce dei rifugiati, ricordandoci che la capacità umana di sopravvivere è più forte rispetto a quanto la maggior parte di noi sappia".

Nel cast ci sono Manal Issa, Nathalie Issa, Ahmed Malek, Matthias Schweighöfer, Ali Suliman, Kinda Alloush, James Krishna Floyd, ed Elmi Rashid Elmi. El Hosaini ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Jack Thorne.