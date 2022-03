The Survivor: Ben Foster e Danny DeVito nel trailer e poster del dramma sportivo

HBO ha svelato il trailer e il poster di The Survivor, dramma sportivo di Barry Levinson con Ben Foster e Danny Devito, diretto prossimamente su HBO Max.

The Survivor, basato sul libro di Alan Haft, Harry Haft: Survivor of Auschwitz, Challenger of Rocky Marciano, racconta l'incredibile storia vera di Haft (Ben Foster), che dopo essere stato mandato ad Auschwitz, sopravvisse non solo agli indicibili orrori del campo, ma anche ai combattimenti in cui fu costretto a esibirsi con i suoi compagni di prigionia per il divertimento dei suoi rapitori. All'insaputa di coloro che cercano di distruggerlo, la volontà di Haft di sopravvivere è guidata dalla sua ricerca per riunirsi con la donna che ama.

The Survivor vede nel cast anche Vicky Krieps, Billy Magnussen, Peter Sarsgaard, Saro Emirze, Dar Zuzovsky e John Leguizamo. La sceneggiatura è firmata da Juel Gillmer.