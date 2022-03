The Stranded, morto l'attore Beam Papangkorn, aveva 25 anni

Beam Papangkorn si è spento all'età di 25 anni: la madre della star di The Stranded lo ha trovato morto nel suo letto, secondo un rapporto rilasciato da Nadao Bangkok. I fan di tutto il mondo hanno postato numerose immagini e video in memoria dell'attore sulle proprie pagine social.

Papangkorn, che è apparso in Blue Wave, Mister Merman, Sleepless Society: Bedtime Wishes e altri show, è stato trovato nel suo letto; sua madre non riusciva a svegliarlo e l'ha portato immediatamente in ospedale ma Beam non respirava e i medici non sono stati in grado di rianimarlo. Molti utenti social hanno evidenziato che la star aveva praticato sport all'inizio della giornata, ma i dottori non hanno collegato l'attività fisica al tragico incidente.

"Desideriamo esprimere le nostre condoglianze per la scomparsa di Beam Papangkorn Lerkchaleampote, verificatasi oggi", si legge nel post di Nadao Bangkok. "Vorremmo estendere le nostre condoglianze a tutta la famiglia di Beam. Resterà per sempre nei nostri ricordi."

Nel 2019, Cosmopolitan Filippine aveva intervistato Beam Papangkorn a proposito del suo personaggio di The Stranded: "Kraam e io vediamo il mondo allo stesso modo. Ma io ho più esperienza di Kraam perché lui ha solo 18 anni e io 23. Anche le nostre personalità sono diverse, io sono piuttosto iperattivo e uso le mie mani per esprimermi... vorrei che Kraam fosse un po' più divertente, a differenza sua a me piace molto fare battute".