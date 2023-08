The Story of Late Night: da stasera su Sky Documentaries la docu-serie in sei episodi

Stasera su Sky Documentaries e in streaming su Now va in onda The Story of Late Night: un viaggio nel genere televisivo che ha cambiato il volto del piccolo schermo.

Stasera 20 agosto su Sky Documentaries, in prima serata alle 21:15, va in onda il primo episodio di The Story of Late Night. La docu-serie in sei puntate targata CNN sarà accessibile in streaming solo su Now e disponibile on demand.

The Story of Late Night è un affascinante viaggio nella storia del genere televisivo che ha cambiato per sempre il volto della televisione, il Late Night Show.

Johnny Carson e David Letterman al The Tonight Show

Dai divertenti sketch alle interviste con i conduttori più iconici della TV americana, al dietro le quinte tra accordi infranti e promesse non mantenute.

Jay Leno al The Jay Leno Show

Il documentario ripercorre le principali tappe del late night show: dagli anni '50 con The Tonight Show di Steve Allen agli anni '60 con l'indiscusso padrino del late night, Johnny Carson.

Johnny Carson durante il 29esimo anniversario del The Tonight Show

Negli episodi rivivremo la nascita del Saturday Night Live e l''epica rivalità tra David Letterman e Jay Leno.

Jon Stewart al The Jon Stewart Show

Tra i protagonisti di questo genere Jimmy Kimmel e Conan O'Brien, passando per le più entusiasmanti voci emerse dai primi anni 2000 fino ai giorni nostri: Jimmy Fallon, Chelsea Handler, Stephen Colbert, James Corden, Seth Meyers, Trevor Noah e molti altri.

Jay Leno e David Letterman al The Late Show

Stephen Colbert al The Late Show

Una serie di filmati d'archivio e interviste con i conduttori più amati della TV americana

riportano gli spettatori indietro nel tempo e rivelano tutto ciò che si nasconde oltre la scrivania del late night show.

Questa è la TV a tarda notte come non si era mai vista.