The Square: stasera su Rai3 il film con Elisabeth Moss

Stasera su Rai3, alle 21:20 e in prima visione TV, va in onda The Square, il film tedesco vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2017, diretto da Ruben Östlund, con Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West.

Christian è un padre divorziato che ama passare il tempo con le sue due figlie. Apprezzato conservatore di un museo d'arte contemporanea, Christian, che è anche una di quelle persone che guidano l'auto elettrica e sostengono le cause umanitarie, sta preparando la prossima mostra, dal titolo "The Square": un'installazione volta a promuovere l'altruismo attraverso uno spazio simbolico in cui possono accadere solo cose positive. A volte, però, è difficile vivere all'altezza dei propri ideali e quando a Christian viene rubato il telefono cellulare, la sua reazione non è del tutto pacifica...

Vincitore anche di un David di Donatello come Miglior film dell'Unione Europea, The Square è stato chiamato a rappresentare la Svezia agli Oscar nel 2018 per la categoria di Miglior film straniero.