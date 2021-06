The Shift, clip esclusiva del film diretto da Alessandro Tonda

Dopo essere stato presentato con successo alla Festa del Cinema di Roma, The Shift arriva al cinema dal 3 giugno: ecco in esclusiva una clip del film diretto da Alessandro Tonda.

The Shift, il film di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il film di esordio alla regia di Alessandro Tonda. La pellicola presentata in concorso alla Festa del Cinema di Roma arriverà nelle sale il 3 giugno distribuito da Notorious Pictures.

Nella clip che potete vedere sopra i genitori dell'adolescente sospettato di essere coinvolto in atti di terrorismi rispondono alle domande degli investigatori. "È impossibile, non può essere lui", ripete la madre mentre il padre rimane in silenzio.

Secondo la sinossi ufficiale il film è la storia di due giovani terroristi. Eden e Abdel irrompono in una scuola di Bruxelles per compiere una strage di coetanei, ma Abdel si fa saltare in aria prima del previsto coinvolgendo Eden nell'esplosione. Poco dopo i paramedici Isabel e Adamo, accorsi sul posto, caricano sulla loro ambulanza un ragazzo ferito e privo di sensi senza immaginare che si tratta proprio di Eden. Quando Isabel si accorge della cintura esplosiva è ormai troppo tardi: Eden si è svegliato e prende il controllo dell'ambulanza, minacciando i paramedici di premere il bottone se non eseguiranno i suoi ordini.

The Shift segna il debutto alla regia di Alessandro Tonda, (già aiuto regista di Romanzo Criminale 2 - La serie, Gomorra - La serie, Suburra, Sicilian Ghost Story) arriva finalmente al cinema, dopo essere stato presentato con successo, in concorso, alla Festa del Cinema di Roma. Un drama thriller claustrofobico ma al tempo stesso adrenalinico e dal ritmo incalzante, che ha come protagonisti Adamo Dionisi (Pasolini, Suburra, Dogman, Suburra - La serie) e Clotilde Hesme, star francese della serie Les Revenants e di film come Regular Lovers e Love Songs.

La pellicola, ambientata a Bruxelles, trae ispirazione dai recenti attentati di matrice islamica che hanno trascinato nella psicosi le più importanti capitali europee e racconta una situazione fuori dal comune, messa in atto dall'incoscienza di un adolescente. The Shif è prodotto da Notorious Pictures - insieme alla belga Tarantula di Miss Marx - e lo distribuirà nelle nostre sale dal 3 giugno.