The Shepherd: il trailer del corto con John Travolta prodotto da Alfonso Cuarón

Disney+ ha condiviso il trailer del cortometraggio intitolato The Shepherd, in arrivo venerdì 1 dicembre in streaming, che vede coinvolto nel cast anche John Travolta.

Nel video si mostrano le prime sequenze del progetto prodotto da Alfonso Cuarón, mostrando un giovane militare dell'aviazione che si ritrova in difficoltà durante una missione, ricevendo però l'aiuto di un misterioso pilota.

I dettagli del progetto

Il corto The Shepherd, prodotto da Alfonso Cuarón, vede nel ruolo del giovane militare l'attore Ben Radcliffe.

John Travolta, coinvolto anche come produttore esecutivo, fa parte del gruppo degli interpreti insieme a Steven Mackintosh, Millie Kent, Simon Wilson, Iwan Bond, Claire Price, Simon Lennon, Jack Donoghue, Asan N'Jie, Olatunji Ayofe e Scarlet Grace.

Iain Softley è sceneggiatore e regista del corto tratto dal romanzo breve scritto da Frederick Forsyth.

La dichiarazione del produttore

Cuarón ha dichiarato: "Essendo da tempo amico di Iain, sapevo che era perfetto per portare in vita questa amata storia in un film per la prima volta. Dopo il successo del corto dello scorso anno, Le Pupille, e aver lavorato con la regista Alice Rohrwacher, è davvero fonte di ispirazione costruire una collezione di corti che celebrano la stagione delle feste con dei filmmaker così talentuosi, ognuno in grado di offrire la propria visione unica e un proprio stile cinematografico".

John Travolta è stato coinvolto nel progetto perché, 30 anni fa, aveva acquistato i diritti del racconto con il progetto di essere il protagonista di un adattamento cinematografico.