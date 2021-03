The Seventh Day: nel trailer Guy Pearce è un prete esperto in esorcismi

The Seventh Day è il nuovo film horror con star Guy Pearce e nel trailer del progetto, in arrivo sugli schermi americani il 26 marzo, si vede l'attore nel ruolo di un prete esperto in esorcismi.

Nel filmato si assiste infatti a quello che accade quando il religioso deve occuparsi di un caso di possessione demoniaca con vittima un bambino, tra spargimenti di sangue, attacchi violenti e tentativi di combattere contro le presenze demoniache.

Il film The Seventh Day racconta la storia dell'esperto Padre Peter, ruolo affidato a Guy Pearce, che viene affiancato da un giovane religioso durante la sua attività come esorcista. I due inizieranno ad addentrarsi negli orrori dell'inferno sulla Terra, affrontando situazioni in cui i confini tra bene e male sono molto confusi e i demoni interiori dei due preti emergono in superficie.

Nel cast ci saranno anche l'attore messicano Vadhir Derbez, Stephen Lang, Brady Jenness, Robin Bartlett e Keith David.

Il film The Seventh Day è stato scritto e diretto da Justin P. Lange.

Guy Pearce ritornerà sugli schermi, questa volta televisivi, in occasione di Mare of Easttown, la serie in cui recita accanto a Kate Winslet che arriverà prossimamente sugli schermi di Sky.