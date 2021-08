The Seven Faces of Jane: Gia Coppola e Ken Jeong tra i registi del progetto

L'innovativo progetto The Seven Faces of Jane, prodotto da Roman Coppola, ha trovato i suoi registi e il team comprende Gia Coppola e Ken Jeong.

Le riprese del film The Seven Faces of Jane, che sarà composto da 8-12 cortometraggi, sono iniziate e alla regia sono impegnati anche Ken Jeong, Gia Coppola e Ryan Heffington.

Il progetto è prodotto da Roman Coppola e racconterà la storia della protagonista suddividendo il racconto in vari capitoli.

La star di The Seven Faces of Jane sarà l'attrice Gillian Jacobs nel ruolo di una donna di cui si racconta una giornata mentre usa la sua preziosa libertà per compiere un viaggio pieno di scoperte ed esperienze significative. Jane si ritrova infatti alle prese con avventure surreali, meravigliose ed emozionanti dopo aver portato sua figlia a un campeggio estivo, potendo quindi avere un po' di tempo libero da dedicare a se stessa.

I registi dei vari segmenti della storia, realizzati senza che i filmmaker sappiano la trama e l'approccio dei capitoli dei colleghi, saranno Xan Cassavetes, Ken Jeong, Gia Coppola, Boma Iluma, Ryan Heffington, Julian Acosta, Alex Takacs e Gillian Jacobs.

Roman Coppola ha dichiarato: "Scegliere questo gruppo di filmmaker è stato eccitante: non solo li ammiro, ma hanno anche delle voci uniche. Il film propone uno stile unico di filmmaking realizzato collaborando, con ognuno dei registi che propone il proprio spirito avventuroso e la propria creatività. Ogni regista avrà uno stile totalmente diverso dal punto di vista artistico ed è affascinante scoprire come degli approcci così differenti si uniranno dando vita all'intero progetto".