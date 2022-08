The Sandman: Michael Jackson avrebbe voluto essere Sogno nell'adattamento

Nonostante il successo di The Sandman ci faccia dare per scontato che qualsiasi adattamento dell'omonimo fumetto sarebbe stato di successo, in realtà la serie Netflix rappresenta l'unica trasposizione live-action ad aver passato lo stadio di sviluppo, con svariate versioni archiviate o cancellate. Tra queste ve n'è una dove una star leggendaria avrebbe voluto prendere parte nel ruolo di Sogno: parliamo di Michael Jackson.

Michael Jackson sul palco

Neil Gaiman, creatore di The Sandman, in una recente intervista ha rivelato infatti che nell'ormai lontano 1996 il Re del pop chiamò Warner Bros., facendogli sapere che avrebbe voluto interpretare il protagonista. Ovviamente il progetto non è mai andato in porto, così come tutte le altre versioni precedenti a quella con Tom Sturridge uscita su Netflix il 5 agosto 2022.

Gaiman ha affermato che alcuni dei progetti - da lui definiti terribili - hanno quasi visto alla luce, tra cui una versione con Roger Avary, co-scrittore di Pulp Fiction. Ha anche parlato di un adattamento con il produttore Jon Peters, dove il copione secondo l'artista era raccapricciante.

Nella versione da noi conosciuta di The Sandman, della quale la seconda stagione non è ancora stata confermata da Netflix nonostante il successo ottenuto, Tom Sturridge interpreta Sogno. Nella serie sono presenti anche Gwendoline Christie, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Jenna Coleman, Joely Richardson, David Thewlis, Boyd Holbrook, Stephen Fry, Patton Oswalt, Mason Alexander Park e Kirby Howell-Baptiste.

Come pensate sarebbe stato un adattamento con Michael Jackson?