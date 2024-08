The Room Next Door: ecco quando uscirà il prossimo film di Pedro Almodóvar

Sono stati diffusi periodo di uscita e poster ufficiale del prossimo film di Pedro Almodovar The Room Next Door, interpretato da Julianne Moore e Tilda Swinton.

È stato finalmente rivelato il periodo di uscita del prossimo film di Pedro Almodovar, The Room Next Door. Interpretata da Julianne Moore e Tilda Swinton, la pellicola debutterà nelle sale a dicembre, inoltre è stato diffuso un nuovo splendido poster, visibile qui sotto.

Per quanto ne sappiamo, il film sarà presentato al NYFF e a Venezia, mentre il TIFF potrebbe essere un'aggiunta tardiva. Salterà Telluride. Ci sono state reazioni di amore/odio per questo titolo, quindi sarà interessante vedere come andrà la proiezione in anteprima mondiale al Lido.

I dettagli del film

Tratto dal romanzo di Sigrid Nunez, The Room Next Door segue la storia di "Martha, una madre imperfetta che lavora come reporter di guerra, e Ingrid, la sua dispettosa figlia che è una scrittrice di romanzi d'autore. Mentre madre e figlia sono separate da un grave malinteso, un'altra donna è la custode del loro dolore e della loro amarezza".

The Room Next Door: Tilda Swinton e Julianne Moore in una foto

Il film affronterà la crudeltà senza limiti delle guerre e metterà in evidenza gli approcci unici delle due scrittrici nel rappresentare la realtà. Esplorerà i temi della morte, dell'amicizia e del piacere sessuale, considerati alleati essenziali nella lotta contro l'orrore. In una casa immersa nel cuore di una riserva naturale del New England, le due vivranno una situazione al tempo stesso estrema e sorprendentemente tenera.

The Room Next Door sarà il primo lungometraggio di Almodóvar dopo Madres paralelas del 2021, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film era interpretato da Penelope Cruz - che ha vinto il premio come miglior attrice a Venezia - e Milena Smit. La storia ruotava attorno a due madri single rimaste incinte per caso che si incontrano in una stanza d'ospedale mentre stanno per partorire.

The official poster for "The Room Next Door", the new Pedro Almodóvar movie, starring Tilda Swinton and Julianne Moore. In cinemas October 25. pic.twitter.com/DmmBZrWljE — Warner Bros. UK (@WarnerBrosUK) August 7, 2024

Almodóvar ha avuto una carriera cinematografica ricca di successi a partire dal suo debutto nel 1980 con Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio. Tra le sue opere più importanti ricordiamo Parla con lei, La pelle che abito, Dolor y Gloria, Abbracci spezzati e Donne sull'orlo di una crisi di nervi.