The Roast Of Life In Italy su Comedy Central con Davide Calgaro: anticipazioni della puntata del 7 dicembre

Mercoledì 7 dicembre The Roast Of Life In Italy torna alle 22:00 su Comedy Central: Davide Calgaro stasera ci parla di Partite IVA e posto fisso.

Quante volte nella vita abbiamo pensato di mollare tutto, aprire una partita IVA, e diventare finalmente padroni del nostro destino? Ma quante altre volte, in una epoca così "fluida" ci siamo anche domandati come potrebbe essere anche più rilassante una entrata fissa al mese che garantisce alcune sicurezze. Nel terzo episodio di The Roast of Life in Italy, in onda mercoledì 7 dicembre dalle 22.00 su Comedy Central (canale Sky 129 e in streaming su NOW), il giovane Davide Calgaro esplorerà le opportunità, ma anche le differenze, che ci sono tra partita iva VS posto fisso.

Nel corso della puntata Davide Calgaro ascolterà le esperienze di tanti professionisti che operano in settori caratterizzati da modalità di lavoro molto diverse tra loro. Tra gli ospiti Catello Maresca, ex membro di una squadra di investigatori specializzati in mafia, che racconterà al comico il fenomeno degli stipendi dei mafiosi. A seguire arriva Gianluca Comandini, imprenditore, professore universitario e divulgatore tecnologico, con cui Davide parlerà di metaverso, criptovalute e dei rischi dei lavori con ammortizzatori sociali, e Matteo e Vittoria, pornoattori freelance che con il loro canale su OnlyFans guadagnano più di 50.000 dollari al mese. Infine, con Marina Verdaraime, responsabile delle risorse umane, approfondirà il tema delle politiche di assunzione nell'economia attuale ed in generale della gestione delle risorse umane.

Nel nuovo show firmato Comedy Central. Davide Calgaro, giovanissimo comico che ha esordito nella quarta stagione di Stand Up Comedy, indagherà, durante ogni puntata, grandi temi sociali mettendo a confronto due punti di vista opposti con l'aiuto di esperti delle varie tematiche, filtrando tutto attraverso il suo linguaggio ironico e pungente. Inoltre, tra un'intervista e l'altra il comico commenterà tesi e antitesi della puntata davanti a un pubblico, con suoi monologhi satirici.

Special guest di ogni puntata il divulgatore scientifico e youtuber Barbascura X che, con la sua rubrica "vox pop", raccoglierà le testimonianze degli italiani intervistando passanti e gente comune con domande tanto irriverenti quanto scomode.

Il Roast non si ferma in TV, ma prosegue sui canali social di Comedy Central con la terza stagione de "The Commentary" con Barbascura X. Lo youtuber e divulgatore scientifico esplorerà gli argomenti di puntata demolendoli con il suo umorismo dissacrante.