The Roast Of Life In Italy stasera su Comedy Central: anticipazioni della puntata

Stasera 4 gennaio The Roast Of Life In Italy torna alle 22:00 su Comedy Central: Davide Calgaro saluta gli spettatori con un ultimo, imperdibile, episodio.

The Roast Of Life In Italy torna su Comedy Central stasera 4 gennaio alle 22:00. Davide Calgaro, alla guida dello spin-off dello storico format di Paramount, saluta gli spettatori con un ultimo episodio a tema Best Of, per rivivere i momenti più divertenti di questa stagione. Comedy Central è visibile sul canale Sky 129 e in streaming su NOW.

Nell'episodio finale di The Roast of Life in Italy Best Of potremo riascoltare i migliori monologhi di Davide Calgaro sulla legalizzazione, sulla sua partita IVA, sulle città più vivibili, sull'anima gemella e le dichiarazioni più divertenti delle vox pop di Barbascura X su droghe leggere, città vs provincia, monogamia o poliamore.

Durante la puntata Davide Calgaro visita il CREA di Rovigo e per la prima volta le telecamere entrano nel centro di ricerca per le colture industriali dove comincia la produzione della cannabis per uso medico. Guidato dalla scienziata e responsabile della sede Ilaria Alberti, Davide visita il centro e scopre tutti i segreti della canapa. A seguire, l'intervista al magistrato Catello Maresca che racconta con sguardo inedito le dinamiche di reclutamento della mafia e come vengono gestite le persone al soldo della malavita.

Dalla puntata Città vs provincia rivivremo il tour in auto con lo storico dell'arte Costantino D'Orazio alla scoperta di una Roma mai vista con le storie più curiose sulle brutture dell'architettura contemporanea e su come gli abitanti della città le accolgono con ironia. Subito dopo, l'intervista a Don Alberto Ravagnani, dalla puntata Social pro vs contro, giovane sacerdote che ha fatto dei social uno strumento per la sua vocazione.

Dalla puntata Patriarcato vs femminismo rivedremo l'intervista a Silvia Corti, nome d'arte Slavina, videomaker, performer e attivista che ci parla di porno femminista, immaginari maschili e femminili legati al sesso, visioni mainstream e non solo dal mondo del porno. Infine, dalla puntata Monogamia vs altre relazioni riascolteremo l'intervista a Mia Canestriniche spiega la sessualità in natura e come la monogamia sia un'eccezione, con tante divertenti curiosità sulla vita amorosa degli animali.

In questo nuovo show firmato Comedy Central, Davide Calgaro, giovanissimo comico che ha esordito nella quarta stagione di Stand Up Comedy, ha indagato, durante ogni puntata, grandi temi sociali mettendo a confronto due punti di vista opposti con l'aiuto di esperti delle varie tematiche, filtrando tutto attraverso il suo linguaggio ironico e pungente. Inoltre, tra un'intervista e l'altra il comico ha commentato tesi e antitesi della puntata davanti a un pubblico, con suoi monologhi satirici.

Special guest di ogni puntata il divulgatore scientifico e youtuber Barbascura X che, con la sua rubrica "vox pop", ha raccolto varie testimonianze degli italiani intervistando passanti e gente comune con domande tanto irriverenti quanto scomode.

Il Roast, anche per quest'ultimo episodio, non si ferma in TV, ma prosegue sui canali social di Comedy Central con la terza stagione di The Commentary con Barbascura X, nel quale lo youtuber e divulgatore scientifico esplora gli argomenti di puntata demolendoli con il suo umorismo dissacrante.