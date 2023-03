The Resurrection of Charles Manson: Frank Grillo nel trailer del film diretto dal figlio Remy

L'attore Frank Grillo è stato diretto dal figlio Remy nel film horror The Resurrection of Charles Manson, di cui è stato diffuso il primo trailer.

Frank Grillo è stato diretto da suo figlio Remy nel film The Resurrection of Charles Manson, un thriller-horror in arrivo nelle sale il 16 marzo e di cui XYZ Films ha condiviso il trailer.

Nel video si assiste a quello che accade quando due giovani si ritrovano a veder interrotta la propria vacanza dall'entrata in scena del leader di una setta che vuole riportare in vita Charles Manson con un sacrificio.

The Resurrection of Charles Manson è il debutto alla regia di Remy Grillo che, in precedenza, ha lavorato come direttore della fotografia in due cortometraggi e ha recitato accanto al padre in MR-9.

Nel cast, oltre a Frank Grillo, ci sono anche Jaime King, Sarah Dumont e Josh Plasse.

Sugli schermi si assisterà alla storia di un'aspirante attrice e del suo fidanzato che affittano un Airbnb nel deserto per prepararsi per un'audizione legata a un film su Charles Manson. La loro idilliaca permanenza nella struttura viene però interrotta dall'entrata in scena di Robert (Grillo) e dei suoi seguaci, che si introducono in casa e vogliono riportare in vita proprio il killer con un sacrificio sinistro.

Grillo, recentemente, è stato il protagonista di un progetto dall'atmosfera totalmente diversa: Lamborghini, diretto da Bobby Moresco, in cui ha avuto la parte del fondatore della casa automobilitica, Ferruccio Lamborghini.