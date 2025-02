The Residence: un crimine da risolvere nel primo trailer della nuova serie Netflix

Uzo Aduba è la protagonista della nuova serie The Residence, progetto targato Shondaland in arrivo su Netflix, ecco il trailer.

Arriverà in streaming su Netflix il 20 marzo la nuova serie The Residence, un progetto targato Shondaland che vede protagonista Uzo Aduba e di cui è stato condiviso online il primo trailer.

Lo show vede nel team della produzione, oltre a Shonda Rhimes, anche Betsy Beers, ed è stato creato da Paul William Davies, già nel team di titoli come Scandal e For the People.

Cosa racconterà The Residence

Come si vede anche nel primo video promozionale, nella serie The Residence l'attrice Uzo Aduba avrà la parte di Cordelia Cupp: una detective che collabora con il Dipartimento di Polizia Metropolitana come consulente. La donna, famosa per il suo umorismo tagliente, il desiderio implacabile di ricercare la verità e molta attenzione per il comportamento umano, è la detective più ambita al mondo, oltre a essere una grande appassionata di birdwatching.

Ad affiancarla nelle indagini ci sarà l'agente dell'FBI Edwin Park, parte affidata a Randall Park. I due personaggi dovranno collaborare per provare a risolvere il giallo di un omicidio compiuto durante una cena di Stato.

La 'residenza' al centro della trama è composta da ben 132 stanze, dove si trovano 157 sospetti e il cadavere. La situazione diventerà ancora più complicata a causa delle differenze, e degli scontri, esistenti tra lo staff della Casa Bianca e i suoi ospiti.

Ecco il trailer:

I protagonisti della serie

Negli otto episodi che compongono la prima stagione, Uzo Aduba ha la parte di Cordelia Cupp, detective consulente del Dipartimento di Polizia Metropolitana e descritta come ironica, divertente, implacabile, sempre molto concentrata, estremamente sicura di sé, un'attenta osservatrice del comportamento umano e una grande appassionata di birdwatching, Cupp è la detective più ambita al mondo.

Randall Park sarà invece l'agente speciale dell'FBI chiamato Edwin Park, un agente federale che deve collaborare con la detective Cupp durante una cena di Stato che prende una svolta inaspettata durante la serata.

La serie si ispira al libro The Residence scritto da Kate Andersen Brower e nel cast delle puntate ci sono anche Giancarlo Esposito (A.B. Wynter), Molly Griggs (Lilly Schumacher), Susan Kelechi Watson (Jasmine Haney), Isiah Whitlock Jr. (Larry Dokes), Edwina Findley (Sheila Cannon), Jason Lee (Tripp Morgan), Ken Marino (Harry Hollinger), Al Mitchell (Rollie Bridgewater), Dan Perrault (Colin Trask), Bronson Pinchot (Didier Gotthard), Julieth Restrepo (Elsyie Chayle), Mel Rodriguez (Bruce Geller), e Mary Wiseman (Marvella).

Lunga anche la lista delle guest star che comprende Eliza Coupe (Senatrice Margery Bay Bix), Jane Curtin (Nan Cox), Paul Fitzgerald (Presidente Perry Morgan), Barrett Foa (Elliott Morgan), Al Franken (Senatore Aaron Filkins), Spencer Garrett (Wally Glick), Taran Killam (St. Pierre), Julian McMahon (PM Stephen Roos), Kylie Minogue (se stessa), Matt Oberg (Nick Simms), Brett Tucker (David Rylance).

Ecco il poster: