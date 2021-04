The Real Housewives di Napoli: la seconda stagione da oggi su Discovery+

Disponibile da oggi in streaming su Discovery+ la seconda stagione di The Real Housewives di Napoli, il reality che ci porta nei salotti più glamour e pettegoli della città partenopea.

Le Real Housewives di Napoli non si vedono da tempo e hanno lasciato dei conti in sospeso dagli ultimi infuocati incontri. I sassolini nelle scarpe (rigorosamente con tacchi altissimi) sono tanti e tutte fremono per liberarsene nella maniera più rumorosa possibile. Anche in questa stagione non mancheranno party ed eventi esclusivi in case e ville da sogno. Seguiremo la vita glamour delle protagoniste andando anche a scovare debolezze e problematiche di tutti i giorni, con il lavoro, con i figli, con i loro compagni di vita e, ovviamente, con le loro amiche.

Nasceranno nuove alleanze e storiche amicizie saranno appese a un filo. Se a questo aggiungiamo l'arrivo nel gruppo di due nuove Housewives capaci di tutto, la miscela diventa esplosiva.

Le protagoniste