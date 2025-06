The Ravenhood: la saga di Kate Stewart arriverà nelle sale grazie ai produttori di Resident Evil

La casa di produzione Constantin, che ha portato sul grande e piccolo schermo Resident Evil, sembra aver individuato una nuova saga perfetta per creare un franchise televisivo e cinematografico: The Ravenhood, l'opera letteraria creata da Kate Stewart.

Attualmente sono già stati pubblicati quattro romanzi e ci sono in arrivo altri capitoli della storia.

Coda racconta la saga

Tra le pagine dei romanzi di The Ravenhood c'è una giovane donna che si trasferisce in North Carolina, dove si imbatte in un clan misterioso che vive seguendo le proprie regole e i cui membri hanno lo stesso tatuaggio di un corvo.

La saga ideata da Kate Stewart viene descritta come una storia moderna in stile Robin Hood. I libri hanno venduto oltre tre milioni di copie e può contare sul sostegno di innumerevoli fan.

Il franchise è in fase di sviluppo con il lavoro dei produttori Jennifer Gibgot e Andrew Panay, che hanno già lavorato ai film di After.

Constantin ha da poco ottenuto i diritti per l'opera letteraria e ha affidato a Robert Kulzer (Resident Evil) il compito di supervisionare lo sviluppo del progetto. Nel team della produzione c'è anche lo sceneggiatore Mario Celaya che firmerà l'adattamento dei romanzi insieme alla scrittrice.

Il ritorno di Resident Evil

Il nuovo film della saga di Resident Evil sarà diretto da Zach Cregger e nel cast sembra ci sia già l'attore Austin Abrams.

Al centro della trama, secondo le fonti del sito World of Reel che aveva condiviso recentemente un aggiornamento sul progetto, ci sarà un fattorino sfortunato che riceve l'incarico di consegnare un pacco in un ospedale isolato. Il giovane si ritrova però ben presto intrappolato in un'epidemia e deve combattere contro orde di creature mutanti pur di sopravvivere.