Una detective fuori dagli schemi, un piccolo centro inglese e una serie di enigmi che nascondono verità inquietanti. Arriva stasera su Rai 2 alle 21:00 The Puzzle Lady, la nuova produzione britannica che mescola crime, mistero e ironia.

Al centro della storia c'è Cora Felton, interpretata da Phyllis Logan, attrice conosciuta dal pubblico televisivo per il ruolo di Mrs Hughes nella serie Downton Abbey. La protagonista è una celebre esperta di cruciverba che si ritrova coinvolta in un'indagine per omicidio, mettendo il proprio intuito al servizio della polizia locale.

The Puzzle Lady: la trama della nuova serie crime di Rai 2

La vicenda si svolge a Bakerbury, una cittadina inglese apparentemente tranquilla nella quale Cora Felton si è appena trasferita insieme alla nipote Sherry Carter. La donna è conosciuta come la "Signora dei Puzzle": firma una popolare rubrica di enigmistica ed è diventata un volto noto anche grazie alla sua immagine pubblicitaria.

La sua notorietà, però, nasconde una verità poco convenzionale: dietro i cruciverba attribuiti a Cora c'è in realtà il lavoro della nipote Sherry, che preferisce restare lontana dai riflettori. Le due hanno costruito un equilibrio basato su questo segreto, destinato a complicarsi quando la protagonista viene coinvolta in un caso di omicidio.

Il ritrovamento del corpo di una giovane donna nel cimitero del paese sconvolge infatti la comunità. Accanto alla vittima compare un messaggio enigmatico, formulato come una definizione da cruciverba. Un indizio che mette in difficoltà gli investigatori e spinge l'ispettore Derek Hooper a chiedere la collaborazione di Cora.

La donna accetta di mettere alla prova le proprie capacità investigative, dimostrando un talento particolare nell'interpretazione degli indizi. Il rapporto con Hooper, tuttavia, non è semplice: Cora ha un temperamento provocatorio, non rispetta sempre le convenzioni e tende a seguire le proprie intuizioni anche quando entrano in contrasto con le procedure della polizia.

L'indagine si allarga progressivamente, riportando alla luce un caso irrisolto e un possibile collegamento con un'altra morte. A complicare la situazione ci sono i segreti della stessa Cora, il cui passato potrebbe avere un ruolo importante nella soluzione del mistero.

Quante puntate ha The Puzzle Lady e quando andrà in onda su Rai 2

La serie è composta complessivamente da sei episodi nella versione originale, organizzati in tre storie investigative. Rai 2 propone il racconto in tre appuntamenti domenicali, ciascuno dedicato a un diverso caso. Il primo episodio introduce Cora Felton e l'indagine sull'omicidio che sconvolge Bakerbury. Nel secondo capitolo la protagonista si confronta con un caso giudiziario controverso: Becky Baidwan le chiede di riesaminare la condanna di Darren Duggan, un uomo accusato di aver ucciso la propria ex fidanzata e deciso a sostenere la propria innocenza.

La terza storia riporta l'attenzione sulla vita personale dei protagonisti. L'arrivo a Bakerbury di Dennis Pride, ex marito violento di Sherry e musicista di fama, crea nuove tensioni, mentre Cora deve gestire anche un inatteso interesse sentimentale e le difficoltà dell'ispettore Hooper con le autorità cittadine.

Phyllis Logan da governagte a Downton Abbey a "Jessica Fletcher"

Downton Abbey: character poster Phyllis Logan e Jim Carter

A interpretare la protagonista è Phyllis Logan, attrice scozzese conosciuta soprattutto per aver vestito i panni di Mrs Hughes in Downton Abbey. Un personaggio molto diverso da quello della nuova produzione in onda in prima TV su Rai 2: Cora è irriverente, imprevedibile e decisamente poco incline a rispettare le regole. Accanto a lei c'è Charlotte Hope, che interpreta la nipote Sherry Carter. L'attrice è nota per i ruoli in Il trono di spade (dove era Myranda, amanda di Ramsay Bolton) e The Spanish Princess.

Nel cast figurano inoltre Adam Best nei panni dell'ispettore Hooper, Alistair Brammer nel ruolo del giornalista Anton Grant e Richard Croxford in quello del sindaco Firth. Tra gli altri interpreti ci sono Ben Freeman, Yasmin Seky, Nick Danan e Jack Weise.

La produzione è tratta dalla serie di romanzi gialli dello scrittore americano Parnell Hall, dedicati proprio alle indagini della "Puzzle Lady".