The Prince: la storia di Hunter Biden ispira un film con Scott Haze, Nicolas Cage e Giancarlo Esposito

David Mamet sembra si sia ispirato alla storia di Hunter Biden per scrivere la sceneggiatura di The Prince, film dal cast stellare diretto da Cameron Van Hoy.

Il cast del film, che sarà diretto da Cameron Van Hoy, è di alto livello e sarà guidato da Scott Haze nel ruolo del protagonista.

Cosa racconterà il film

The Prince racconterà l'odissea di un giovane alle prese con alcune dipendenze attraverso il mondo del potere, piacere e dolore, compiendo un viaggio all'insegna della trasformazione verso il proprio recupero.

Il protagonista, Parker, sarà interpretato da Scott Haze e le fonti di Deadline sostengono che sia in parte ispirato a Hunter Biden, il figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che è stato alle prese con l'abuso di droghe e alcol, come confermato anche nella sua autobiografia intitolata Beautiful Things.

Scott Haze a Venezia

Nel cast del film, le cui riprese sono già iniziate, ci sono Nicolas Cage (Pig), J.K. Simmons (Whiplash), Giancarlo Esposito (Parish) e Andy Garcia (Ocean's Eleven).

Van Hoy ha dichiarato: "Lavorare con David Mamet su questa sceneggiatura follemente originale è fantastico. Collaborare con lui, con i premi Oscar Nicolas Cage e J.K. Simmons, insieme a Giancarlo Esposito, Andy Garcia, e il mio caro amico e collaboratore Scott Haze è un sogno".

David Mamet alla Festa del Cinema di Roma: "Il mio lavoro? Raccontare la verità per far incazzare la gente"

La storia è ispirata a Hunter Biden?

David Mamet aveva accennato al progetto alcuni mesi fa, rivelando che era stato contattato dai produttori di Sound of Freedom chiedendo se fosse interessato a scrivere un film su Hunter Biden.

Una fonte vicina alla produzione sostiene tuttavia che il progetto fosse da tempo in fase di sviluppo e che si tratti di un'opera di finzione, senza legami con persone e fatti realmente accaduti.