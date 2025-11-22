The Nightwatcher – Il vendicatore stasera su Rai 4: trama e cast del thriller sul lato oscuro del Brasile

Questa sera, sabato 22 novembre, Rai 4 manda in onda il thriller d'azione brasiliano The Nightwatcher - Il vendicatore. La pellicola racconta la missione dell'agente delle forze speciali Miguel Montessanti, deciso a colpire i responsabili della morte della sua bambina. Un viaggio oscuro in cui il desiderio di giustizia si intreccia con la corruzione dilagante che avvelena il Paese. Di seguito, la sinossi completa e il cast del film in onda in prima serata dalle 21:20.

La trama di The Nightwatcher - Il vendicatore (2018)

Il film segue la discesa agli inferi di Miguel Montessanti, uno dei migliori agenti della polizia federale brasiliana. Miguel indaga sul caso di corruzione di alto livello che interessa il potente governatore Sandro Corrêa, candidato alla presidenza della Repubblica.

Il punto di rottura arriva quando la sua unica figlia innocente rimane uccisa in un attentato di cui è direttamente responsabile Corrêa. Accecato dal dolore per la perdita e dalla rabbia per l'impunità dei potenti, Miguel si sente tradito dalle istituzioni che un tempo serviva. Si trasforma così in The Nightwatcher (O Doutrinador), un vendicatore mascherato che, oltre a cercare giustizia per sua figlia, dichiara guerra aperta contro i criminali in giacca e cravatta che detengono il potere economico e politico della Nazione.

Samuel de Assis e Kiko Pissolato

Il Cast Principale del thriller brasiliano

Il film è una produzione brasiliana del 2018, diretto da Gustavo Bonafé e Fábio Mendonça. La pellicola non si regge solo sulla forza del suo protagonista, ma su un cast capace di rendere credibile ogni sfumatura emotiva e narrativa.

Kiko Pissolato: interpreta Miguel Montessanti / The Nightwatcher .

interpreta / . Tainá Medina: interpreta Nina , una giovane hacker che diventa sua riluttante complice.

interpreta , una giovane hacker che diventa sua riluttante complice. Samuel de Assis: nel ruolo di Edu.

Altri interpreti e personaggi

Accanto ai nomi principali, il film vanta un gruppo di interpreti che arricchiscono la scena con ruoli incisivi e ben caratterizzati. Le figure contribuiscono ad ampliare l'universo narrativo, mostrando diversi volti della corruzione, della fragilità umana e del potere che schiaccia i più deboli.

Carlos Betão : Antero Gomes

: Antero Gomes Eduardo Moscovis : Sandro Correa

: Sandro Correa Helena Luz : Alice

: Alice Eduardo Chagas: Oliveira

Eduardo Moscovis, Samuel de Assis e Kiko Pissolato

Curiosità e Contesto

The Nightwatcher - Il vendicatore nasce da una cultura fumettistica ricca e ribelle e si inserisce in un momento storico del Brasile caratterizzato da scandali politici e tensioni sociali estreme. Questi elementi trasformano la pellicola non solo in un thriller adrenalinico, ma anche in una riflessione sulla vulnerabilità delle istituzioni e sul desiderio di riscatto di una popolazione stanca dell'ingiustizia.