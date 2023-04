The Marked Heart 2, su Netflix in streaming da oggi

The Marked Heart, titolo internazionale della serie argentina Pálpito, torna su Netflix con tutti gli episodi della seconda stagione, disponibili in streaming da oggi 19 aprile 2023.

Dopo aver scoperto che sua moglie Camila si è innamorata di Simón e ha messo in scena la propria morte per scomparire dalla sua vita, Zacarías Cienfuegos è accecato dall'ossessione ed escogita un piano per farla tornare da lui. La sua spietata vendetta prevede di assassinare la moglie di Simón e di sottoporre Camila a un trapianto usando il cuore della donna. Zacarías è il braccio destro del presidente e ha il sostegno di una sinistra organizzazione di trafficanti di organi.

Pálpito 2: una scena

Forte dei suoi contatti, l'uomo condannerà Simón allo stesso inferno che ha vissuto lui. La sua intenzione è chiara: dimostrare che a volte uccidere per amore è l'unica opzione possibile. Nel cast di Pálpito troviamo Miguel González, David Páez, Silvia Varón, Diana Wiswell, Ana Lucía Domínguez, Michel Brown, Sebastian Martinez, Camilo Amores, Margarita Muñoz e Valeria Emiliani.