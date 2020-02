The Mandalorian: il primo trailer italiano della serie in arrivo su Disney+

Pedro Pascal è protagonista nel trailer italiano di The Mandalorian, prima serie live action dello Star Wars Universe, in arrivo il prossimo 24 marzo su Disney+.

Disney ha pubblicato il primo trailer italiano della serie live action The Mandalorian, che debutterà su Disney+ Italia dal prossimo 24 marzo. Prodotta da Jon Favreau e Dave Filoni, The Mandalorian vede Pedro Pascal nel ruolo del protagonista, Din Djarin/Il Mandaloriano.

Come si può vedere nel trailer ita di The Mandalorian, la serie racconta la storia di un guerriero solitario che vaga per i lontani confini dello spazio e che si guadagna da vivere come cacciatore di taglie dopo la caduta dell'Impero e il dilagarsi dell'illegalità. Il Mandaloriano opera lontano dall'autorità della Nuova Repubblica, prima che nella galassia compaia il Primo Ordine.

La timeline di The Mandalorian si posiziona cinque anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi e venticinque anni prima de Star Wars: Il risveglio della forza. Jon Favreau lavora alla serie anche come showrunner e capo del team di sceneggiatori. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione che debutterà su Disney+ il prossimo mese di ottobre. The Mandalorian è già stata pubblicata sul servizio streaming Disney nei Paesi in cui la nuova piattaforma è già stata lanciata; nel corso delle settimane il personaggio denominato come Baby Yoda è diventato il simbolo iconico dello show anche in quei territori nei quali Disney+ non è stato ancora lanciato.

Disney+ è un servizio streaming dedicato a lungometraggi e prodotti d'intrattenimento targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Il servizio debutterà il prossimo 24 marzo in Italia, Svizzera, Regno Unito, Francia, Irlanda, Germania, Spagna e Austria al prezzo di 6,99 euro al mese.