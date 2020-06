The Mandalorian: Taika Waititi celebra la festa del papà con Baby Yoda

Taika Waititi ha pubblicato una foto in cui mostra i suoi festeggiamenti della festa del papà insieme a Baby Yoda, la nuova star della serie ambientata nell'universo di Star Wars.

"Felice festa del papà. Amo i miei figli" ha scritto il regista su Instagram. La foto lo ritrae mentre culla il piccolo personaggio della serie di The Mandalorian, seduto dietro le quinte sul set.

La maggior parte delle star della serie non ha nascosto il fatto che Baby Yoda sia praticamente la cosa più adorabile che abbiano mai visto. In effetti, non si può negare che Baby Yoda sia ancora tanto in voga: i bambini continuano a desiderare merchandising diverso dal solito peluche o giocattolo. Addirittura, alcuni giovani regalano il piccolo alieno al proprio padre proprio alla festa del papà.

Per Taika Waititi, dirigere un episodio di The Mandalorian è stata un'esperienza completamente diversa rispetta a quella vissuta con il film di Thor: Ragnarok.

"Lo stile di Star Wars è molto diverso dallo stile Marvel" - ha raccontato Waititi. "dovevi mantenere un tono che è tipico della serie, è quello che si aspettano i fan. Per questo dovevo stare attento a non inserire troppe battute, anche se ho mantenuto il mio stile."

"È una di quelle esperienze che non ti aspetti possano capitarti, non te lo sogni nemmeno. Quindi quando si presenta, rimani sbalordito, ti chiedi: 'Oh, non capisco nemmeno se sto sognando' e invece diventa realtà."