The Mandalorian, Pedro Pascal su Baby Yoda e la sua grande popolarità

The Mandalorian, come avrà reagito Pedro Pascal, protagonista della serie, a tutto questo parlare di Baby Yoda? Il nuovo personaggio introdotto nello show di Disney+ sta spopolando sul web, e sembra proprio che sia l'argomento più caldo dell'ultimo periodo.

Proprio per questo, un fan su Twitter si è posto la domanda, ricevendo risposta direttamente dall'attore. "Mi chiedo come si senta Pedro Pascal ad essere messo brutalmente in ombra da un pupazzo", ha scritto l'utente. "Mi sta bene", ha risposto semplicemente Pascal.

Tra i tanti misteri e le tante sorprese che ci sta riservando The Mandalorian, la presenza e l'identità di Baby Yoda sono state sicuramente tra le più chiacchierate, visto anche come siano state tenute segrete fino alla messa in onda degli episodi, evitando persino che venissero spoilerate dal merchandising a tema.

E a proposito di gadget e prodotti dedicati alla nuova star del web, precedentemente non disponibili, questi hanno invece iniziato finalmente a fare la loro comparsa anche su siti come Amazon, dove potete già trovare delle t-shirt con raffigurato l'adorabile "bambino".