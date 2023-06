The Mandalorian, Giancarlo Esposito potrebbe fare ritorno: 'Mi piacerebbe continuare a morire e ricomparire'

Giancarlo Esposito non ha intenzione di abbandonare Moff Gideon, il personaggio che interpreta in The Mandalorian, la serie televisiva ambientata nell'universo di Star Wars. Nonostante la nuova stagione non sia stata ufficialmente annunciata, Rick Famuyiwa, produttore esecutivo del progetto, ha confermato che le avventure Din Djarin continueranno.

Giancarlo Esposito ha sicuramente avuto un ruolo significativo come cattivo in diverse produzioni televisive, dimostrando la sua versatilità come attore. Uno dei suoi ruoli più noti è stato quello di Gus Fring nella serie televisiva Breaking Bad e nel suo prequel Better Call Saul. Gus Fring era uno spacciatore di metanfetamine e un affarista senza scrupoli. Esposito ha ricevuto molti elogi, e tre candidature agli Emmy, per la sua interpretazione di questo personaggio.

Nella serie The Mandalorian, Esposito interpreta Moff Gideon, un ex ufficiale dell'Ufficio di Sicurezza dell'Impero Galattico. Gideon è un avversario formidabile per il protagonista della serie e nella prima stagione si mette sulle tracce di Grogu, un personaggio della stessa specie aliena di Yoda.

In un'intervista con TheWrap, l'attore ha discusso del suo futuro nella serie, Moff Gideon potrebbe essere uscito definitivamente di scena nell'episodio finale della terza stagione. Nonostante l'incertezza del destino del suo personaggio, Giancarlo Esposito non sembra preoccupato. "Non mi preoccupo mai di queste cose ha affermato l'attore - Amo lavorare con questo team particolare. Disney è stata molto generosa nel permettere a Jon Favreau e Dave Filoni di continuare il loro lavoro in The Mandalorian. Sono degli ottimi creatori e anche molto inclusivi, almeno lo sono stati molto con me, riguardo al permettermi di dare idee e di riflettere sul personaggio. Questo sicuramente influisce sulla performance di un'artista".

A proposito del personaggio che ha interpretato in The Mandalorian, Esposito ha detto: "Sono rimasto affascinato dal personaggio di Moff Gideon per molteplici motivi. Innanzitutto, riesce a dominare il caos in maniera unica; inoltre, è incredibilmente intelligente e possiede una conoscenza senza pari. Questo è indiscutibile. Oltre a ciò, possiede abilità straordinarie, come ad esempio la sua maestria con la Spada Oscura, un oggetto che non gli appartiene ma che sembra essere fatto apposta per lui. L'anti-eroe rappresenta semplicemente un eroe caduto. Il personaggio è estremamente complesso e cerco di dare vita a tutte le sue sfumature quando mi trovo sul set".

La quarta stagione di The Mandalorian è in programma, anche se la decisione non è stata ancora ufficializzata da Disney. Tuttavia, Rick Famuyiwa, prima regista e poi produttore esecutivo dello show, ha tranquillizzato i fan sul destino di Din Djarin e "Baby Yoda". Giancarlo Esposito, al momento, non è a conoscenza di ulteriori dettagli, come ha confermato durante un'intervista: "Non so nulla riguardo alla quarta stagione. Jon non mi ha detto niente. Molti fan dicono: 'Sei un clone, vero?' Potrebbe essere. Mi fido del fatto che Jon sappia cosa sta facendo. Mi piacerebbe continuare a morire e tornare. Sarebbe la mia cosa preferita in assoluto. Ci sono molte possibilità e sono aperto a tutto ciò che hanno in mente", ha concluso Giancarlo Esposito.