The Mandalorian 2, Carl Weathers conferma il suo ritorno nella serie di Disney+

Carl Weathers sarà in The Mandalorian 2, nuova stagione della prima serie live-action di Star Wars in onda sulla piattaforma streaming targata Disney. A confermarlo è proprio l'attore via social.

Con un post su Twitter, l'interprete del cacciatore di taglie Greef Karga ci ha fatto sapere che possiamo aspettarci il suo ritorno nella seconda stagione dello show.

Retwittando infatti l'annuncio ufficiale della data d'uscita dei nuovi episodi (se non lo avete fatto, segnate il 30 ottobre sul calendario), Weathers ha commentato con un semplice ma conciso "Greef Karga is back! #BePeace_", lasciando dunque davvero pochi - anzi, inesistenti - dubbi in merito.

Certo, non sappiamo ancora in quale portata, specialmente dopo gli accadimenti del season finale della prima stagione, ma come affermano anche i colleghi di Screen Rant, è lecito pensare che possa essere alquanto significativa.

Intanto, il catalogo di serie live-action ambientate in una galassia lontana lontana si sta significativamente ampliando, con vari titoli in diversi stadi del loro sviluppo, dalla serie prequel su Cassian Andor a quella su Obi-Wan Kenobi, passando per uno show tutto al femminile di cui sappiamo però ancora molto poco.

Insomma, anche se al momento si sta procedendo più lentamente sul lato cinematografico, i fan di Star Wars non si annoieranno di certo negli anni a venire.