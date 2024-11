The Madness: Colman Domingo è in fuga nell'adrenalinico trailer della serie

Nella sua ultima serie, Colman Domingo interpreta un personaggio pubblico in fuga per un crimine che non ha commesso. Giovedì, Netflix ha pubblicato il trailer della serie thriller cospirativa The Madness, creata da Stephen Belber, con tutti gli otto episodi in anteprima il 28 novembre sulla piattaforma streaming.

Nella serie il candidato all'Oscar interpreta il consulente politico diventato opinionista televisivo Muncie Daniels. "Penso che mi stiano incastrando per omicidio", dice nel trailer, che mostra Muncie che scopre un cadavere prima che due uomini armati mascherati lo inseguano nel bosco.

In seguito al suo lavoro alla CNN, Muncie viene rapidamente riconosciuto da sconosciuti nelle sale d'attesa degli ospedali e per le strade di New York, e un gruppo di malintenzionati si presenta davanti a casa sua. The Madness segue Muncie durante un anno sabbatico di lavoro nei Poconos per scrivere il grande romanzo americano, dove si ritrova come unico testimone dell'omicidio di un noto suprematista bianco. Ora viene incastrato per il crimine.

Muncie(Colman Domingo) è costretto a darsi alla fuga in una lotta disperata per riabilitare il suo nome e svelare una cospirazione globale prima che il tempo scada. Lungo la strada, Muncie riallaccerà i rapporti con la sua famiglia, troverà improbabili alleati e combatterà contro la disinformazione in un'epoca di post-verità.

La serie è interpretata anche da Marsha Stephanie Blake, Gabrielle Graham, John Ortiz, Tamsin Topolski e TJ Mixson, oltre alle guest star Deon Cole, Hamish Allan-Headley, Ennis Esmer, Alison Wright, Bradley Whitford e Stephen McKinley Henderson.

Belber è il produttore esecutivo, insieme a VJ Boyd, al regista Clement Virgo e a Peter Chernin, Jenno Topping e Kaitlin Dahill della Chernin Entertainment. "Stanno dando la caccia alla mia famiglia", dice a Bradley Whitford in una scena. "Quindi ho bisogno che tu mi estragga dall'equazione".

The Madness uscirà in Italia il 28 novembre in esclusiva su Netflix.