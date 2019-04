The Loudest Voice: Russell Crowe nel primo teaser trailer della serie Showtime

Showtime ha appena diffuso il primo teaser trailer di The Loudest Voice, la nuova serie tv che avrà per protagonista un irriconoscibile Russell Crowe nei panni del defunto direttore di Fox News, Roger Ailes.

La clip ha anche rivelato la data di debutto di quello che è uno dei prodotti più attesi della piattaforma Showtime: il 30 giugno andrà in onda negli USA la prima della 7 puntate che compongono The Loudest Voice (non si sa ancora se, quando e dove sarà trasmessa in Italia). La miniserie racconterà l'ascesa e la caduta di Roger Ailes, interpretato dal premio Oscar Russell Crowe che per la parte ha dovuto prendere parecchio peso. La sua trasformazione ricorderà a molti quella più recente di Christian Bale per il personaggio di Dick Cheney in Vice - L'uomo nell'ombra, e non è questa la sola analogia con il film in quanto anche la serie Showtime intende scavare nella vita di un uomo altrettanto potente e minaccioso.

Ecco il teaser trailer di The Loudest Voice:

Le pochissime scene della clip restituiscono già perfettamente i tratti caratteristici del personaggio, estremamente energico, prepotente, ossessionato dal potere e dalla vittoria, da ottenere con ogni mezzo. Roger è partito da Fox News ma ha molto presto allungato le mani sui vertici dell'azienda, sulla classe politica americana... e anche su parecchi vestiti, fianchi e volti di donne belle e molto più giovani di lui, tutti atti che risulteranno fatali per la sua vita e la sua carriera.

Basato sul best seller di Gabriel Sherman, The Loudest Voice in the Room, lo show si propone di indagare, nelle parole del CEO del network, David Nevins: "la collisione tra i media e la politica". Ailes infatti è stato considerato per anni una delle figure politiche più potenti del Paese, prima di essere costretto alle dimissioni da Fox News per numerose accuse di molestie sessuali, l'ultima delle quali è arrivata nel 2016, a un anno dalla morte. Non solo Russell Crowe: The Loudest Voice vede nel cast anche Naomi Watts, Sienna Miller, Seth MacFarlane, Simon McBurney, Annabelle Wallis, Aleksa Palladino, Josh Charles e Josh Stamberg.